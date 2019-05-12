Оказывать содействие Роскомнадзору отказались сразу пять крупнейших международных VPN-сервисов. NordVPN, TorGuard, VyprVPN, OpenVPN и VPN Unlimited не захотели принимать во внимание реестр запрещенных сайтов, мотивируя это намерением обезопасить данные и конфиденциальность собственных пользователей, их право на неприкосновенность личной информации, которую ставит под сомнение политика РКН.

Крупнейшие VPN-сервисы отказались строить с Роскомнадзором «железный занавес» вокруг России. Так, в сети уже ширятся слухи, что внутри РКН сформирована система расценок на внесудебную блокировку интернет-ресурсов, содержащих «нежелательные» сведения. Эти предположения подтвердил, в частности, опираясь на собственные источники популярный Telegram-канал «Футляр от виолончели».

Напомним, что в середине марта 2019 года после серии независимых расследований о деятельности российских банков незаконная внесудебная блокировка была применена по отношению к информационному порталу VistaNews.