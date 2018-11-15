Борьба за первенство: эксперты сравнили смарт-динамики Amazon Echo и Google Home

Сегодня, 05:00 \\ Техно

Качество звука Amazon Echo выше, но для Android больше подходит Google Home.

Эксперты протестировали Amazon Echo и Google Home, на основе чего сравнили смарт-динамики. Они хотели определить, какой смарт-динамик лучше. Борьба за первенство: для того, чтобы выявить превосходство одного динамика над другим, их поставили друг против друга.

Если говорить о Amazon Echo, то он может похвастаться отличным качеством звука, интересным дизайном цифровым помощником Amazon Alexa и доступом к тысячам навыков Alexa. Цена его составляет $ 64,99.

Что касается Google Home, то этот смарт-динамик содержит интеллектуальный голосовой помощник — Google Assistant. Он может управлять умными гаджетами и искать в Сети информацию, подключаясь ко всем службам Google. Его цена равна $ 99,99.

Немаловажным является процесс настройки, который у каждого устройства свой. Например, у Google Home достаточно подключить динамик и загрузить приложение — смарт-динамик автоматически откроется в нём. В случае с Amazon Echo необходимо следовать инструкциям в приложении после загрузки приложения Alexa.

И самым главным фактором, разумеется, является качество звука. Динамик Google не может быть таким громким как Amazon Echo: присутствует падение в среднем диапазоне. Amazon Echo предлагает более насыщенный звук. 

Подводя итог вышесказанного, стоит отметить: Google Home стоит выбирать при наличии телефона Android, в противном случае - лучшим вариантом будет выбрать Amazon Echo, который уже поддерживает Apple Music.

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Автор - Дмитрий Мелешенский
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