«Смерть» паролям Windows 10: Microsoft удалит все коды в течение недели

800 миллионов пользователей Windows 10 в скором времени останутся без паролей. Эксперты заявили, что мир паролей уже уходит в прошлое, поэтому необходима потенциально новая система безопасности.

Йогеш Мехта, менеджер группы Microsoft по криптоидентификации и аутентификации, отметил, что базовые рекомендации по политике безопасности компании уже не соответствуют современным реалиям, а потому пора изменять всю систему. Паролям Windows 10 необходима «смерть».

Уже в течение недели компания удалит все коды в системе. Специалисты уверены, сейчас уровень безопасности с учётом участившихся хакерских атак должен только расти. Пароли как средство безопасной аутентификации канули в прошлое. 10 мая вышло обновление, Windows Hello стало полностью сертифицированным.

Существует некий альянс FIDO, целью которого является решение проблемы паролей с помощью открытых стандартов для разработки технологий, которые могут надежно заменить их. Эндрю Шикиар, директор по маркетингу Альянса FIDO, объяснил, ещё с 2015 года были достигнуты заметные успехи по переводу пользователей на новую систему безопасности. Однако сейчас необходимо увеличивать обороты. Эксперты призывают поддерживать альтернативные варианты такие, как криптографическая защита.

Джейк Мур, специалист по безопасности в ESET, отметил, что новость очень хорошая, рассказав об огромном количестве утечек, уже произошедших в этом году. При этом он считает, что пароли всё равно пока что будут использоваться фоново. Переход на качественно новую систему может занять много времени.