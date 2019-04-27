Что обрадует геймеров? Стали известны цена и дата выхода Sony PlayStation 5

Стоимость будет равна 500 долларов, а выхода следует ожидать в ноябре 2020 года. К концу марта 2021 года компания продаст 6 миллионов приставок.

Компания Sony готова сообщить своим поклонникам новые сведения о выходе новой PlayStation 5, что обрадует геймеров. На этот раз стали известны дата выхода и цена.

Предполагается, что в продаже она появится в ноябре 2020 года, а стоимость составит 500 долларов. Об этом рассказал аналитик японской компании Ace Research Institute.

Предполагается, что уже к концу марта 2021 года будет продано около 6 миллионов приставок, а через год больше в четыре раза. Что касается анонса, то он состоится в декабре 2019 года на PlayStation Experience.

Среди характеристик устройства стоит отметить восьмиядерный процессор AMD Ryzen, улучшенный SSD, влияющий на скорость загрузки игр. Также стоит сказать о том, что новый чип AMD улучшит качество звука. Кстати говоря, это очень важно, поскольку прошлые версии PlayStation разочаровали покупателей.