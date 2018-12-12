Мило и технологично: Эксперты назвали лучшие гаджеты для домашних животных с AliExpress

С помощью продвинутых и недорогих устройств можно сделать жизнь любимого питомца интереснее, а свою гораздо удобнее. Быстрая доставка и хорошее качество товаров удовлетворят запросы даже самого убеждённого критика.

Согласно официальной статистике, в России число домашних кошек составляет более 33 миллионов, а собак насчитывается почти 19 миллионов, что говорит о явной любви россиян к братьям нашим меньшим. В то время, как почти в каждой семье есть свой «пушистик», далеко не все граждане знают, что уже давно существуют приспособления, которые позволяют ухаживать за любимыми питомцами мило и технологично. Недавно эксперты назвали лучшие гаджеты для домашних животных, доступные для заказа с помощью популярной торговой площадки AliExpress. В данный список в первую очередь включили автоматические кормушки для кошек и собак, позволяющие организовывать регулярную выдачу определённых порций корма питомцам, которые быстро привыкнут к удобному нововведению. Данный прибор будет кормить пушистых любимцев даже когда хозяева отсутствуют дома, а также не позволит животным переедать и набирать лишний вес, негативно влияющий на их здоровье. Не менее эффективной станет и автопоилка, выделяющая воду лишь тогда, когда это необходимо, что избавит от необходимости постоянно доливать её в миску, нередко переворачиваемую вверх дном игривыми непоседами.

Одной из самых ценных находок для любителей кошек окажется «умный» дверной клапан, открывающийся лишь выбранному животному. С помощью удобного чипа, прикрепляемого к ошейнику, клапан распознаёт, что в дом входит нужная кошка, избавляя хозяев от необходимости постоянно открывать дверь скребущемуся усатому квартиранту. Кроме того, полезной покупкой может оказаться GPS-трекер для ошейников. С таким приспособлением можно не бояться о потере любимых животных, отслеживая их местоположение в режиме реального времени с помощью смартфона. Если финансы не позволяют регулярно относить домашних питомцев к ветеринару, машинка для подстригания когтей придётся как раз кстати, а ошейник со встроенными светодиодами поможет не терять собаку из виду при вечерних и ночных прогулках.