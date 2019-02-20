Конкуренты могли уничтожить Samsung: данные о секретных проектах компании случайно попали в Сеть

Сегодня, 09:04 \\ Техно

В открытом доступе оказались, пароли, логины, секретные ключи. 135 файлов стали доступны каждому пользователю Сети.

Доступ к файлам корейской компании Samsung открыт: логины, пароли, данные о секретных проектах случайно попали в Сеть. Используя эти секретные ключи, можно узнать о самых важных проектах Samsung на ближайшие 5 лет.

Это могло бы уничтожить компанию, поскольку конкуренты, узнавшие о тайных планах, могли идти Samsung вдогонку и даже обогнать. Дело в том, что здесь важен манёвр: если компания вложила большие средства в эти проекты, то для неё это может означать скорое банкротство.

Ведь к проектам компании доступ мог быть у всех пользователи, которые также имели возможность воспользоваться «лазейкой». Например, в открытом доступе оказались логины и пароли к учётной записи Samsung на Amazon Web Services. Публике оказались доступны 135 файлов корейского производителя.

Напомним, что сейчас Samsung является лидирующей компанией, чем очень мешает конкурентам. С такими промахами нужно быть осторожней, поскольку ими легко можно воспользоваться. 

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Автор - Дмитрий Мелешенский
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