Загорится прямо в кармане: Разбор LG G8 показал непригодность смартфона к ремонту

Сегодня, 18:53 \\ Техно

Главная проблема кроется в приклеенном намертво аккумуляторе, который гнётся при демонтаже.

Известный техноблогер Зак Нильсон продемонстрировал на своём канале в YouTube все сложности, с которыми могут столкнуться владельцы флагмана компании LG. Речь идёт о смартфоне под названием LG G8. Гаджет вполне успешно прошёл проверку пользователей на функциональность, однако непригодность смартфона к ремонту заставила многих задуматься.


У LG G8 путь к «внутренностям» схожий с другими смартфонами последних лет. Сначала нужно аккуратно отклеить заднюю стеклянную панель. После этого откроется внутренняя часть, защищённая стандартными маленькими болтиками. В общем, всё хорошо, пока вам не понадобиться извлечь батарею. Производитель не стесняясь сам предупреждает, что лучше этого не делать. Вся проблема в том, что она посажена на прочную клеевую основу, связывающую источник энергии с передним корпусом. Когда Зак вынимал аккумулятор, его край просто согнулся. В конечном итоге блогеру удалось извлечь батарею, но она уже была повреждена. Любая микротрещина в корпусе аккумулятора может привести к короткому замыканию и искрению. В результате LG G8 когда-нибудь загорится прямо у вас в кармане. Разбор показал, что данный смартфон не рассчитан на ремонт. После каждого разбора безопаснее будет покупать новую батарею.

Многие пользователи, которые сталкивались со смартфонами компании LG, сводятся к общему мнению, что после модели G2, выпущенной в далёком 2013 году, качество сборки последующих устройств оставляет желать лучшего.

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Автор - Антон Словацкий
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