Система распознавания лиц Deep Glint помогла в задержании более сотни преступников.

Искусственный интеллект (ИИ) используется в Китае повсеместно. Так компанией Deep Glint Technology разработана система распознавания лиц при помощи камер наружного наблюдения. Система на основе ИИ использует технические средства, построенные на базе структуры человеческого глаза. Такая система способна различать лица людей и номера автомобилей, а также идентифицировать их. На данный момент доступное рабочее расстояние не превышает 50 метров.

Система распознавания лиц используется не только для оплаты покупок и отслеживания эмоций, но и применяется правительством для нахождения лиц срывающихся от закона. Скрывавшегося 20 лет преступника задержали с помощью искусственного интеллекта системы камер наружного наблюдения. Подробности задержания и личность задержанного не уточняются.

ИИ фиксирует подозрительную деятельность и поведение людей, а отслеживание эмоций позволяет определить суицидальные наклонности и помочь спасти человека.