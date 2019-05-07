В Samsung запатентовали складной «смартфон-кирпич»

Сегодня, 13:09 \\ Техно

После провала с Galaxy Fold компания разрабатывает устройство, сгибающееся в трёх местах.

В сети появился патент на самое странное складное устройство от компании Samsung. После провала со складным Galaxy Fold южнокорейская компания не только не остановилась в данном направлении, но и наоборот увеличила количество складываемых частей экрана.

В компании запатентовали складной «смартфон-кирпич» способный складываться в трех местах и превращающийся в параллелепипед. Все части складного дисплея соединяются вместе с собой внизу на области в форме трапеции, как в детском конструкторе.

Каждый из экранов будет иметь собственное предназначение. В них будут отдельно расположены динамики, кнопка включения, качели громкости, порт зарядки USB Type-C и 3,5-миллиметровое гнездо под наушники.

В разложенном виде устройство напоминает планшет, а все его экраны становятся единым большим сенсорным дисплеем. В патенте не указана диагональ и прочие технические характеристики, а также не ясно будет ли компания заниматься выпуском подобного устройства в ближайшем будущем.

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Автор - Олег Некрасов
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