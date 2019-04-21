Нестандартный дизайн Apple: первые фото iPhone XI и iPhone XI Max слили в Сеть

Камера представляет квадратный блок с тремя объективами. Диагонали экранов равны 6,5 и 5,8 дюймов.

У пользователей наконец-то появилась возможность увидеть изображения iPhone XI и iPhone XI Max, пусть и неофициальные. Первые фото долгожданных смартфонов слили в Сеть. Они были представлены в прозрачных чехлах, в связи с чем можно их хорошо разглядеть.

Среди новшеств стоит отметить нестандартный дизайн Apple - квадратный блок основной камеры с тремя датчиками и светодиодной фотовспышкой. Также стоит отметить дисплеи равные 6,5 и 5,8 дюймов, безрамочный экран, увеличенный размер устройств по сравнению с предшественниками.

Также, говоря об Apple, нельзя не отметить, что дисплей Apple Watch Series 4 был признан лучшим в мире и «получил» премию Display Industry Awards 2019. Аpple Watch Series 4 имеет высокое качество изображения и узкие рамки.

Кроме того, эксперты рассуждают о стоимости наушников AirPods 3. Предполагается, что они окажутся дороже AirPods 2. Это связано с тем, что последняя модель получит функцию шумоподавления.