Samsung, Huawei и Vivo: В 2019 году на рынке появятся смартфоны с новым дизайном

Сегодня, 08:43 \\ Техно

Об этом рассказал известный инсайдер. Он уверен, что Apple порадует своих пользователей новым дизайном телефонов не раньше 2020 года.

 Инсайдер Ice Univerce на своей странице в Twitter раскрыл информацию о грядущих новинках в мире смартфонов. Он уже не раз публиковал правдивые сведения о новых моделях, поэтому его мнению доверяют.

Он рассказал, что в 2019 году на рынке появятся смартфоны с новым дизайном. Это произойдёт во второй половине года. Телефоны будут существенно отличаться внешним видом и возможно получат новые функции, которые ранее не были представлены.

Новым дизайном порадуют Samsung, Huawei и Vivo, а вот Apple в этом списке нет. Компания побалует своих пользователей не ранее 2020 года. Об этом рассказ Ice Univerce в разговоре с подписчиками.

Если информация от инсайдера действительно правдива, то новый дизайн станет настоящим «глотком воздуха». Ведь сейчас смартфоны, представленные на полках можно различить лишь по задней панели.

В компании Samsung ранее говорили, что в новых моделях телефонов фронтальная камера будет расположена под поверхностью экрана. Скорее всего они раскрыли не все секреты.

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Автор - Катерина Рождественская
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