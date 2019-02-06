Набор новых эмодзи позволит выразить свое настроение людям, не причисляющим себя к определенному полу.

В стандартном наборе эмодзи смартфонов Google Pixel 3 с операционной системой Android Q появятся «нейтральные» эмодзи. Речь идет о 53 смайликах, дизайн которых позволяет причислить образ к любому полу.

На данный момент список смайликов превышает 3000 символов, что затрудняет использование символов, изначально созданных для ускоренного набора. «Бесполые» эмодзи дополнили прошлые наборы, которые добавляли возможность расовой идентификации.

Представители Google считают, что новые символы позволят избежать путаницы. Так, система Unicode может менять интерпретацию символов на разных платформах. Например, пиктограмма с человеком в душе считается «женской» на Andoid, а в iOS этот эмодзи считается «мужским».

По мнению автора новых смайликов Дженнифер Дэниэл, инициатива Google сможет прижиться и на других платформах. До конца года каждое устройство на Android Q получит «бесполые» эмодзи.