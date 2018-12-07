Камеры смартфонов Samsung получат 64-мегапиксельные сенсоры

Сегодня, 12:47 \\ Техно

Датчик изображения ISOCELL Bright GW1 поднимет светочувствительность мобильных камер на новый уровень.

Инженеры корейского IT-гиганта анонсировали новое «сердце» камер перспективных смартфонов. Новинка построена на технологии 0,8-мкм пикселей – как и 48-мегапиксельный датчик в Galaxy S10. Главное отличие – в физических размерах, которые позволят захватить больше света.

Камеры с сенсором Bright GW1 будут создавать 16-мегапиксельные снимки, объединяя четыре пикселя в один. Что примечательно, новый сенсор сможет расшифровывать цветовой фильтр при недостаточном освещении. Это позволит делать качественные фотографии при недостаточном освещении.

Считается, что камеры смартфонов Samsung получат 64-мегапиксельные сенсоры уже в конце 2019 года. Скорее всего, обновленный компонент получит Galaxy Note 10. Нынешнее поколение смартфонов оснащено датчиком Sony IMX586, обеспечивающим 48-мегапиксельные снимки.

По мнению аналитиков, в Samsung намерены компенсировать падение спроса на смартфоны продажей компонентов. Так, в первом квартале 2019 года прибыль мобильного подразделения упала на 20%. Не исключено, что корейская компания планирует потеснить монополию Sony на рынке датчиков изображения. Остается лишь надеяться, что Bright GW1 продемонстрирует существенный рост качества фотографий.

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Автор - Сергей Ковалев
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