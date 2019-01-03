Google «убивает» Apple: Android уже установили на 2,5 млрд устройств

Сегодня, 16:52 \\ Техно

Аналитики учитывали исключительно данные, основанные на статистике Google Play Store, не принимая во внимание владельцев телефонов, живущих в Китае.

На конференции разработчиков директор Android Стефани Катбертсон похвасталась достижениями. По ее словам, ОС Android уже установили на 2,5 млрд устройств по всему миру. Названные цифры не учитывают юзеров Китая, поскольку те не пользуются сервисами Google Play. На самом деле владельцев аппаратов на базе Android намного больше. По всей видимости, Google «убивает» Apple, поскольку спрос на iPhone «яблочной» компании постоянно уменьшается.

В случае с Android-устройствами наблюдается обратная ситуация. В отличие от конкурента, Google продолжает успешно развивать свои гаджеты и программные продукты. Недавно IT-гигант представил новую версию beta 3 Android Q. Google улучшила функции жестов, добавила «тёмную тему» и обновила систему безопасности этой ОС.

Пока соперник набирает обороты, Apple сдаёт свои позиции на рынке. «Яблочная» корпорация сократила выпуск флагманских смартфонов и пытается завоевать доверие покупателей в сегменте аппаратов средней стоимости. Удастся ли Apple закрепиться в новой нише станет известно немного позже. Пока же аналитики рисуют для компании далеко не радужные перспективы.

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Автор - Николай Самойлов
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