Компания Apple впервые за десять лет выпустила игру для iPhone

Сегодня, 10:14 \\ Техно

Игра основана на жизненном опыте миллиардера Уоррена Баффета. Новинку можно приобрести абсолютно бесплатно в магазине приложений App Store. Это первая игра, выпущенная со времен запуска App Store в 2008 году.

 

В новой игре Buffettʼs Paper Wizard пользователям необходимо развозить газеты на велосипеде, и при этом уворачиваться от пролетающих мимо птиц и машин. За точное попадание в цель и количество развезенных газет зачисляются очки. Игра основана на аналогичном опыте миллиардера Уоррена Баффета, который в детстве был разносчиком газет и на данный момент является третьим богатейшим человеком в мире.

Напомним, что последнюю игру Texas Hold’em компании Apple выпустили в 2008 году, которая продержалась на рынке более трех лет. Warren Buffettʼs Paper Wizard разработана специалистами Wildlife Designs, но всеми правами обладает Apple, у которой в планах в дальнейшем поддерживать игру.

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Автор - София Королева
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