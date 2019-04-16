Компания Apple впервые за десять лет выпустила игру для iPhone

Игра основана на жизненном опыте миллиардера Уоррена Баффета. Новинку можно приобрести абсолютно бесплатно в магазине приложений App Store. Это первая игра, выпущенная со времен запуска App Store в 2008 году.

В новой игре Buffettʼs Paper Wizard пользователям необходимо развозить газеты на велосипеде, и при этом уворачиваться от пролетающих мимо птиц и машин. За точное попадание в цель и количество развезенных газет зачисляются очки. Игра основана на аналогичном опыте миллиардера Уоррена Баффета, который в детстве был разносчиком газет и на данный момент является третьим богатейшим человеком в мире.

Напомним, что последнюю игру Texas Hold’em компании Apple выпустили в 2008 году, которая продержалась на рынке более трех лет. Warren Buffettʼs Paper Wizard разработана специалистами Wildlife Designs, но всеми правами обладает Apple, у которой в планах в дальнейшем поддерживать игру.