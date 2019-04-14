Google официально представили Android Q

Сегодня, 09:28 \\ Техно

Поддержка гибких телефонов и 5G-сетей. Бета-версия уже доступна для скачивания.

На ежегодной конференции разработчиков Google I\O официально представили новую операционную систему для мобильных устройств – Android Q. Владельцы 21 модели смартфонов уже могут скачать стабильную бета-версию ОС.

Главным новшеством Android Q станет работа с гибкими смартфонами. Система сможет сама определять момент сгиба устройства, переходя в соответствующий режим. Раньше Android работал на гибких устройствах благодаря дополнительным программам от производителя.

Интерфейс Android Q получил темную тему оформления и новые настройки геолокации – любому приложению можно будет запретить использование геоданных. Помимо этого, в новую ОС внедрили контроль экранного времени, который сможет ограничивать использование отдельных программ, или смартфона.

С сегодняшнего дня для скачивания доступна третья бета-версия Android Q. Стоит отметить, что ее могут установить владельцы 21 модели смартфонов.

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Автор - Сергей Ковалев
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