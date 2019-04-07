Инь + Янь: Windows 10 теперь будет поддерживать ядро Linux

Похоже, два давних врага нашли общий язык.

Внезапно тёплые отношения между Linux и Windows делают еще один шаг вперед, так как Microsoft объявила в своем блоге, что собирается выпустить полноценное ядро Linux в Windows 10. Она выйдет первой с предварительными сборками для инсайдеров к концу июня, что подкрепляет новая подсистема Windows для Linux 2. Первый выпуск будет основан на версии 4.19, последней стабильной версии Linux, и будет идти в ногу с каждой стабильной версией в будущем. По словам Microsoft, это не первый выпуск ядра Linux, выпущенный в прошлом году для Azure Sphere, но впервые для Windows. Делая этот переключатель «заменой» для текущего эмулятора, он должен значительно повысить производительность, ускорить загрузку и более эффективно использовать память.

Пользователи могут взаимодействовать с ним, установив дистрибутив из Магазина Microsoft или загрузив его. Похоже, что Инь и Янь наконец-то обрели гармонию друг с другом. Кроме того, само ядро будет с открытым исходным кодом, с инструкциями по его созданию, и Microsoft пообещала внести изменения, которые оно делает доступными для использования другими.

Все эти новости появились и после того, как Microsoft ранее анонсировала новую версию своего приложения командной строки Windows Terminal.