В продажу поступил самый тонкий смартфон для любителей экстрима

Сегодня, 14:46 \\ Техно

Cubot Quest позиционируется как первый в мире защищенный спортивный смартфон.

Представленный в октябре 2018 года смартфон Cubot Quest от одноименной компании Cubot поступил в продажу. Аппарат представляется как наитончайший телефон для любителей экстрима и спорта и является первопроходцем линейки Cubot Move Series.

Смартфон попал на прилавки магазинов 6 мая с ценником в $150. Также имеется младшая версия за $120. Главной задачей инженеров являлось создание производительного и крайне защищенного смартфона. По заверениям представителей Cubot, устройство спокойно переносит падения на асфальт и прочие твердые поверхности. Аппарат защищен от влаги и пыли по стандарту IP68. Дисплей защищает стекло Gorilla Glass пятого поколения. Спортивное устройство содержит софт для разных видов физической активности уже с коробки.

Смартфон с 5,5 дюймовым экраном питает аккумулятор ёмкостью 4000 мАч. За производительность отвечает однокристальный процессор Mediatek Helio P22. На борту 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти. Основная камера двух модульная с 12 и 2 Мп датчиками от Sony, а фронтальная на 8 Мп. Одной из главных «фишек» называют толщину устройства – 8,8 мм. Есть сканер отпечатка и распознавание по лицу. По заверениям производителей это самый тонкий защищенный смартфон в мире.

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Автор - Олег Некрасов
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