Искусственный интеллект научили шутить самостоятельно

Сегодня, 06:26 \\ Техно

Ученые из Стэнфордского университета научили искусственный интеллект шутить самостоятельно. В основу разработок заложена генерация новых шуток, а не использование уже имеющихся в человеческой истории. Об этом информирует WIRED.

 Научный сотрудник китаец Хи Хи из Стэнфорда решил научить искусственный интеллект юмору. Как признаются специалисты, эта задача одна из самых сложных, так как система работает по четким правилам, которые заложены в программу. Этот фактор снижает к нулю любую импровизацию, на основе которой и строятся шутки.

Группа ученых, которую возглавил Хи Хи, отказалась от идеи элементарного скачивания уже известных в мире шуток. Они пошли другим путем и ознакомились с теоретической базой юмора. В процессе обучения искусственного интеллекта использовался метод подстановки омонимов и замены понятий таким образом, чтобы шутка отображала свой первоначальный смысл.

Для оценки разработки были устроены соревнования. В качестве оппонента выступили профессиональные комики. Зрители присудили победу людям в 90% случаев. Разработчики приняли во внимание все замечания и ошибки и пытаются сделать систему более совершенной, чтобы искусственный интеллект мог самостоятельно шутить.

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Автор - Мария Титова
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