iPhone 7 и iPhone 8 обесценятся? Apple сняла с производства популярный смартфон

IT-гигант больше не выпускает iPhone 6, а аналитики прогнозируют грядущее падение стоимости более «молодых» гаджетов «яблочной» корпорации.

Согласно информации западных СМИ, компания Apple трансформирует процесс изготовления мобильных устройств. Если раньше корпорация концентрировалась на выпуске флагманов, то теперь она собирается производить аппараты средней линейки. Связано это с падением спроса на дорогой товар. Издания сообщают, что Apple сняла с производства популярный смартфон iPhone 6, поэтому эксперты ожидают снижения стоимости более новых моделей. Возможно пользователям стоит немного подождать и скоро iPhone 7 и 8 обесценятся. Такого же мнения придерживаются многие технические специалисты. У Apple в настоящее время просто нет выбора, поскольку покупают смартфоны американской компании всё реже. Аналитики убеждены, рынок мобильных устройств перенасыщен, поэтому в недалеком будущем цены на гаджеты рухнут.

Аппараты iPhone 7 и 8 – это популярные смартфоны, которые в своё время взбудоражили рынок. После опроса пользователей они назвали положительными сторонами гаджетов их надежность, хорошие технические характеристики и качественные материалы, используемые при разработке. К минусам iPhone 7 и 8 относят второстепенные дефекты, вроде быстро пачкающегося корпуса, который достаточно просто повредить или поцарапать. Любители продукции Apple с нетерпением ждут падения стоимости популярных моделей, чтобы купить их по бросовой цене.