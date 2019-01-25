Тотальный контроль? Facebook следит за содержимым сообщений

Сегодня, 15:37 \\ Техно

Компания копается в «грязном белье» пользователей, прикрываясь машинным обучением для торговых целей.

Компания Facebook наняла индийскую аутсорсинговую фирму WiPro для просмотра ее сотрудниками содержимого сообщений. Facebook объясняет это тем, что использует машинное обучение и ИИ для сортировки контента на платформах. И чтобы 

программное обеспечение было обучено, контент необходимо разделять по типам, а сделать это первично необходимо людям.

WiPro наняли 260 работников для просмотра контента и отсортировки его по 5 критериям (содержание, случай события, намерения автора и прочее). Сотрудники компании просматривают статусы, видео, фотографии, ссылки и истории пользователей. Каждое сообщение проверяется двумя специалистами (каждый из которых оценивает примерно 700 пунктов в день).

Facebook ответил, что изучаемая информация включает имена пользователей и другую конфиденциальную информацию. Также представители компании отметили, что у компании порядка 200 таких проектов по миру. Такой тотальный контроль вызывают целую гору вопросов как у рядовых пользователей, так и у специалистов. Почему для маркировки контента нельзя использовать материалы доступные в общем пользовании с разрешением на обработку. Компания по факту может нарушать GDPR - новые правила обработки персональных данных Европейского Союза.

Также основная угроза исходит от аутсорсинговых компаний, которые могут иметь гораздо более низкие стандарты безопасности и качества отбора сотрудников. Также с этической точки зрения не каждый пользователь готов услышать, что компания по факту копается в его «грязном белье».

Facebook утверждает, что следит за содержимым сообщений только для маркировки контента и гарантирует, что конфиденциальность пользователей гарантирована. Однако верить компании запятнанной во многих скандалах с утечками и работой на государственные службы США можно только на свой страх и риск.

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Автор - Олег Некрасов
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