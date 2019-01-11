Тройная камера и NFC: В Сети появились подробности будущего флагмана Redmi

Новый смартфон суббренда Xiaomi, по данным некоторых инсайдеров, может появиться в продаже под конец нынешнего года.

Бренд Redmi, созданный компанией Xiaomi, работает над новым флагманским смартфоном. С момента объявления о будущем устройстве в интернете периодически появляются различные утечки. Сам глава компании Лу Вейбинг лично подогревает интерес публики к новому гаджету. Изначально говорилось, что смартфон будет называться Redmi X, однако представители суббренда рассказали, что это совершенно другой продукт.

Официально известно, что в основу флагмана Redmi ляжет 8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 855. Президент компании сообщил в Сети, что у устройства будет тройная камера 48 Мп, 13 Мп и 8 Мп. Из утечки можно сделать вывод, что передняя камера будет 32-мегапиксельной. Подробности будущего смартфона, которые появились в мировой паутине совсем недавно, раскрывают поддержку NFC. Диагональ дисплея, по данным инсайдеров, будет 6,3 дюйма с разрешением 2340 х 1080 пикселей. Максимальный объём внутренней памяти ожидается 256 ГБ.