Тройная камера и NFC: В Сети появились подробности будущего флагмана Redmi

Сегодня, 11:43 \\ Техно

Новый смартфон суббренда Xiaomi, по данным некоторых инсайдеров, может появиться в продаже под конец нынешнего года.

Бренд Redmi, созданный компанией Xiaomi, работает над новым флагманским смартфоном. С момента объявления о будущем устройстве в интернете периодически появляются различные утечки. Сам глава компании Лу Вейбинг лично подогревает интерес публики к новому гаджету. Изначально говорилось, что смартфон будет называться Redmi X, однако представители суббренда рассказали, что это совершенно другой продукт.

Официально известно, что в основу флагмана Redmi ляжет 8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 855. Президент компании сообщил в Сети, что у устройства будет тройная камера 48 Мп, 13 Мп и 8 Мп. Из утечки можно сделать вывод, что передняя камера будет 32-мегапиксельной. Подробности будущего смартфона, которые появились в мировой паутине совсем недавно, раскрывают поддержку NFC. Диагональ дисплея, по данным инсайдеров, будет 6,3 дюйма с разрешением 2340 х 1080 пикселей. Максимальный объём внутренней памяти ожидается 256 ГБ.

Поделиться новостью:
Автор - Антон Словацкий
Главное за неделю

Отпуск для россиянок может обернуться увольнением

Западная фармацевтическая компания провела опрос и выяснила, что женщины в России готовы...

Не мыть перед готовкой: Микробы сырой курицы мгновенно распространяются по кухне из-за воды

 Птица может быть заражена сальмонеллой или кампилобактериозом. Бактерии передаются от...

Пальмовое масло назвали опасным для здоровья

О вреде пальмового масла в последнее время говорят всё активнее. Вероятно, негативное...

5 кило за неделю: Яичная диета и никакой голодовки

Похудеть, а заодно снизить риск развития диабета очень просто. Помогут яйца и грейпфрут.

Медики: высокие дозы витамина D снижают смертность от рака желудка

В исследовании приняли участие 139 пациентов. Они принимали витамин D в течение 22,9...

Старушка ещё может летать! Эксперты назвали лучшие способы повышения производительности Windows 7

Очередное обновление сделает 10 версию операционной системы от Microsoft ещё более...

Психологи рассказали о пользе безделья

 Психологи считают, что целенаправленное безделье может благотворно повлиять на состояние...

ТОП-5 биодобавок для женщин: о значимых веществах для сохранения здоровья рассказали диетологи

Биодобавки помогают в борьбе с ожирением, симптомами депрессии и проблемами...

Иммунный фермент защитит от диабета второго типа

Фермент регуляторных Т-лимфоцитов успокаивает клетки, которые реагируют на лишний вес и...

Как Халк: Учёные открыли способ быстрого заживления ран

 Специальные растительные клетки восстанавливают свойства стволовых клеток для...

Медики назвали повседневные привычки, которые делают кривым позвоночник

Среди этих привычек: курение, злоупотребление кофе и сидячий образ жизни. Проблемы могут...

Смартфон Realme X попал на видео

Новинка от дочернего бренда OPPO попала в видео-обзор на YouTube.
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ