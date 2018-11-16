Проверены временем: Эксперт назвал лучших производителей жёстких дисков

Сегодня, 21:01 \\ Техно

Подобрать вариант поможет список, в который вошли лучшие жесткие диски от продвинутых фирм.

Продавец современных устройств предоставил личную статистику по HDD. Эксперт назвал лучшие компании производителей накопителей. Он работал с разными аппаратами этого типа, а поэтому его мнение относительно жёстких дисков поможет сделать правильной выбор при покупке.

На сегодняшний день Toshiba занимает лидирующее положение на рынке. Продукты компании отличаются низкой ценой белой серии (DT01).

По статистике эксперта, 35% жёстких дисков при регулярном использовании выходят из строя. Покупая накопитель этой серии, нужно быть готовым к скорой замене. Однако модели P300, V300 свою службу несли «на ура».

Жёсткие диски производителя Seagate были оценены лучше предыдущего варианта. Знаток отметил, что всего 2 из 100 имели технические дефекты. Остальные модели полностью выполняли свои функции. Эксперт также отметил хорошую связь компании с покупателями: проблем с заменой сломанного диска на новый по гарантии не возникло. И дешёвые серии DM0xx, и дорогие варианты VX0xx и Iron Volf отлично выполняют свои функциональные обязанности.

Самым лояльным и надёжным производителем оказалась фирма WD. Модели компании проверены временем и лично экспертом.

Серия Bluе является самым дешёвой моделью, однако имеет хорошую продуктивность: только 2% устройств вышли из строя за 2 года использования. Серия Black имеет гарантию 5 лет, но при этом сильно перегревается и требует частую вентиляцию.

Лучшей серией эксперт считает Purple. Диск предназначен для видеонаблюдения. Проблем с этим накопителем не было выявлено.

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Автор - Ксения Вишневская
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