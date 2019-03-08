Флагман за бортом: Samsung обошел Xiaomi в апрельском «ТОП-10 смартфонов»

В рейтинг вошли: одно устройство ZTE, три модели Huawei, два флагмана от Oppo и Samsung, и ни одного Xiaomi.

Китайский бенчмарк Master Lu, который тестирует и составляет рейтинги последних смартфонов, в этот раз удивил юозеров. В его апрельском «ТОП-10 смартфонов» Samsung обошел Xiaomi, причём Xiaomi вообще не попал в ТОП и это по мнению китайских же тестировщиков.

Не меньше того, что китайский флагман остался за бортом, удивил тот факт, что статус лидера был присвоен модели ZTE, которая вышла только на прошлой неделе.

Итак, в десятку лучших попали: Nubia Red Magic 3 с максимальным количеством баллов, за ней идет топовая версия Oppo Reno, на третьем месте оказался Lenovo Z6 Pro, остальные строчки отдали трем моделям Huawei, еще одному смартфону от Oppo и Samsung, а также Lenovo и Meizu.

Аналитики отмечают любопытный факт. Все победившие модели представлены разными платформами и поступили в продажу не позже начала января. Первая тройка работает на чипсете SoC Snapdragon 855, как и Meizu 16s, остальные на платформах Kirin 980 и 700, и Snapdragon 700 и 600.