Система распознавания лиц станет более совершенным аналогом человеческого мозга

Технология получит функцию восстановления системы после сбоя. Учёные полагают, что появится мировой, единый центр управления.

Учёные из Национального института психического здоровья выяснили, что распознавать и запоминать лица человеку помогают определённого рода нейроны. Представляют собой систему распространённых связей мозга. Последнее исследование показало, что при запоминании лиц работают многие области центра, которые получили название «сеть лица».

Представляет собой связь между зрением, памятью, слухом и социальностью. Иными словами, в результате социального взаимодействия человек использует все каналы, запоминая картину, что впоследствии поможет возобновить образ через одно из перечисленных средств.

Аналогичным методом работает и система распознавания лиц, - чип, находящийся внутри, схож с человеческим мозгом. Также представляет собой совокупность звука голоса, изображения, отпечатка пальцев. Технология сканирует лица с фотографий и видеороликов, а затем, на основе факторов, выявляет личность.

Исходя из этого можно сделать вывод, что технология станет более совершенным аналогом человеческого мозга, перехватив другие особенности. Например, существование единого центра или восстановление после сбоя. Если учёные начнут действовать в таком ключе, то у компьютерных систем появится функция самовосстановления.

В таком случае станет необходимым создание единого центра для хранения данных. Согласно исследованию учёных, это позволит компьютерам «чиститься», обновляться и снова подключаться к единому центру. Вопрос заключается в том, насколько система будет масштабной и сможет ли охватить весь мир.

В дальнейшем это может быть опасно для человечества, поскольку представленная система может стать источником власти. Пласт информации может стать причиной политической борьбы между странами, ведь неясно, кому достанется управление и в каких целях будет использовано.