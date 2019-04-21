Устройства с лучшей производительностью для максимального качества 3D-графики.

Вычислительная мощность современных смартфонов стерла грани между ними и портативными консолями, а мобильные игры давно вышли из разряда казуальных «убийц времени». Это превратило смартфоны в полноценные игровые платформы – с обилием качественных игр. Специалистами портала OANews был составлен ТОП-5 смартфонов для игр.

Первую строчку занимает китайское устройства OnePlus 6. Смартфон основан на чипсете Snapdragon 845 c 8-ядерным процессором, частотой до 2,8 ГГц. С ним работает графический ускоритель Adreno 630 на 256 ядер, который обеспечит высокую производительность в требовательных играх. За отображение игровых деталей отвечает 6,2-дюймовый дисплей с разрешением 2280х1080. Единственный минус – эргономика: металлический корпус нагревается, исключая длительную игру. Также у OnePlus есть версия 6T, которую отличает 6,4-дюймовый дисплей. Главным преимуществом OnePlus является цена. Так, «стандартный» OnePlus 6 можно приобрести за 29 тысяч рублей.

На третьей позиции расположился Huawei Mate 20, который может привлечь любителей игр чипсетом Kirin 980. В тестах производительности AnTuTu он набрал 356,9 тысячи баллов, что сделало систему бесспорным лидером. Сравнительные тесты производительности показали большее количество FPS, чем у конкурентов. Отчасти, это заслуга видеоускорителя Mali-G76 MP10. 6,5-дюймовая матрица смартфона выполнена по технологии IPS, то обуславливает большие углы обзора и высокое время отклика. Главным «недостатком» аппарата является цена в 47 тысяч рублей.

Первый смартфон в нашем рейтинге, который позиционируется как игровой, - Xiaomi Black Shark. Устройство получило знакомый чипсет Snapdragon 845, который оснастили системой охлаждения. Также игроков порадует эргономичный корпус с прорезиненными гранями, что поспособствует комфортной игре. Диагональ дисплея игрового устройства составляет 6 дюймов, при разрешении 2160х1080 точек. Стоит отметить, что Black Shark обладает соответствующим ценником – 28 тысяч рублей.

Венчает рейтинг флагман от Asus – ROG Phone XS600KL. Как и большинство конкурентов, Asus получил чипсет Qualcomm Snapdragon 845, который дополнили системой охлаждения с испарительной камерой. Еще одной особенностью «игрофона» стал дисплей с частотой обновления в 90 мГц, который обусловил рекордное время отклика – 1 мс. Правда, заплатить за устройство придется немало – в России ROG Phone XS600KL предлагают за 64 тысячи рублей.