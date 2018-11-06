Иллюзия прикосновения: В Microsoft создали устройство, которое позволяет чувствовать объекты через Интернет

Сегодня, 20:15 \\ Техно

VR-контроллер способен имитировать тактильный контакт с виртуальными телами. Пользователи сумеют прикоснуться к тому, чего нет.

Специалисты Microsoft вместе с учеными Корейского университета современных технологий представили разработку специального аппарата для передачи тактильных ощущений. Это устройство назвали Touch Rigid Controller (TORC). Контроллер создали на основе квадратного модуля, который оснащён датчиками.

Внешняя часть устройства имеет твёрдый корпус без активных элементов. Однако «сухой» дизайн не влияет на работоспособность аппарата: контроллер позволяет чувствовать виртуальные объекты через Интернет.

Эта модель устройства разработана для большого, указательного и среднего пальца, поэтому иллюзия прикосновения работает только с небольшими объектами.

По словам разработчиков, VR-контроллер позволяет с помощью датчиков крутить в руках «интернет-тело». В виртуальном мире пользователь видит каждое движение, которое вызывает визуализированные вибрации для поддержания контакта с объектом.

Разработчики также отметили, что с помощью устройства можно будет контролировать все действия в Интернет-пространстве. Этот контроллер создает взаимодействие с виртуальным миром.

Специалисты Microsoft считают, что это разработка поможет улучшить зрительное, слуховое и тактильное восприятие мира человеком.

Эксперты уверены, что новые технологии помогут усовершенствовать виртуальный мир и сделать его более захватывающим.

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Автор - Ксения Вишневская
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