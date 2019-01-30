Apple Watch популярнее iPhone – разработчики заботятся о здоровье пользователей

По мнению экспертов, единожды надев на руку Apple Watch, обладатель интуитивно разберется в их использовании.

Неудивительно, что Apple Watch продолжают лидировать на рынке «умных» часов. К такому выводу пришли эксперты Counterpoint Research. В первую очередь стоит отметь, что разработчики данного гаджета заботятся о здоровье пользователей. По этой причине Apple Watch популярнее iPhone.

Взять хотя бы область применения iWatch без постоянного соединения с телефоном через Bluetooth. Несмотря на то, что она ограничена, обладатель может без труда воспользоваться следующими функциями: время, фитнес, музыка, фотографии, контроль фаз сна, а также бассейн или плавание. К примеру, нашумевший Mi Band от Xiaomi обладает такой же водонепроницаемостью устройства, однако половина перечисленных функций ему не доступна.

Из ряда функциональных возможностей Apple Watch стоит отметить следующие функции: звонить и принимать звонки, а также отправлять голосовые sms. В часах есть не только будильник и секундомер, но и функция gps. Однако, самым главным их достоинством является функция ЭКГ и обнаружение падений. Органы здравоохранения 19 стран, в числе которых Гонконг Франция, Германия, Италия, Испания и Великобритания одобряют Apple Watch, поставки которых выросли на 49%, начиная с 2019 года.