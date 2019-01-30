Apple Watch популярнее iPhone – разработчики заботятся о здоровье пользователей

Сегодня, 07:05 \\ Техно

По мнению экспертов, единожды надев на руку Apple Watch, обладатель интуитивно разберется в их использовании.

Неудивительно, что Apple Watch продолжают лидировать на рынке «умных» часов. К такому выводу пришли эксперты Counterpoint Research. В первую очередь стоит отметь, что разработчики данного гаджета заботятся о здоровье пользователей. По этой причине Apple Watch популярнее iPhone.

Взять хотя бы область применения iWatch без постоянного соединения с телефоном через Bluetooth. Несмотря на то, что она ограничена, обладатель может без труда воспользоваться следующими функциями: время, фитнес, музыка, фотографии, контроль фаз сна, а также бассейн или плавание. К примеру, нашумевший Mi Band от Xiaomi обладает такой же водонепроницаемостью устройства, однако половина перечисленных функций ему не доступна.

Из ряда функциональных возможностей Apple Watch стоит отметить следующие функции: звонить и принимать звонки, а также отправлять голосовые sms. В часах есть не только будильник и секундомер, но и функция gps. Однако, самым главным их достоинством является функция ЭКГ и обнаружение падений. Органы здравоохранения 19 стран, в числе которых Гонконг Франция, Германия, Италия, Испания и Великобритания одобряют Apple Watch, поставки которых выросли на 49%, начиная с 2019 года.

Поделиться новостью:
Автор - Юлия Брик
Главное за неделю

Таймер смерти запущен: В октябре 2019 из-за гигантского астероида человечество постигнет участь динозавров

К Земле мчится астероид 340 метров в поперечнике. Он отправит Землю на 66 млн лет назад,...

Отпуск для россиянок может обернуться увольнением

Западная фармацевтическая компания провела опрос и выяснила, что женщины в России готовы...

Сон под пристальным вниманием: Учёные придумали радар, контролирующий здоровье пациента на дому

Специальное приспособление крепится над кроватью больного и отслеживает движение его...

В эпоху динозавров морские существа плавали по океану на гигантских плотах

Подводные жители создавали из брёвен конструкции длиной 15 метров и бороздили на них...

Не мыть перед готовкой: Микробы сырой курицы мгновенно распространяются по кухне из-за воды

 Птица может быть заражена сальмонеллой или кампилобактериозом. Бактерии передаются от...

Создан антибиотик для борьбы с раковыми клетками

 Ученым потребовалось почти 30 лет для синтезирования вещества, способного эффективно...

Медики: высокие дозы витамина D снижают смертность от рака желудка

В исследовании приняли участие 139 пациентов. Они принимали витамин D в течение 22,9...

Медики назвали ТОП продуктов, которые можно есть перед сном

 Многие люди не могут отказать себе в удовольствии перекуса перед сном. Но все знают, что...

Психологи рассказали о пользе безделья

 Психологи считают, что целенаправленное безделье может благотворно повлиять на состояние...

Московский школьник разработал новый гарпун для космических кораблей

 Ученик пятого класса школы «Глория» Даниел Бабаев поделился своими разработками в сфере...

В NASA опубликовали запись «землетрясения» на Марсе

 Американскими учеными впервые была обнаружена сейсмическая активность на Марсе. По...

Ученые рассказали, как будет выглядеть земля, когда растают все льды

 Американские ученые поделились информацией о новом виде мировой карты континентов после...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ