Смартфон Realme X попал на видео

Сегодня, 19:38 \\ Техно

Новинка от дочернего бренда OPPO попала в видео-обзор на YouTube.

Эксперты обратили внимание на сегодняшнее видео канала Ben's Gadget Reviews. Рядом с обозреваемым ноутбуком оказался незнакомый смартфон, на котором рассмотрели название бренда Realme.

Судя по всему, смартфон Realme X попал на видео не случайно, а значит – в скором времени состоится его презентация. Журналисты раскрыли внешность Realme X ранее, обнаружив его в базе китайского центра сертификации.

По мнению экспертов, смартфон получит 6,5-дюймовый дисплей с разрешением 2160 х 1080 пикселей. Как и в новом флагмане OPPO, его бюджетный аналог получит выдвижную фронтальную камеру, что позволит увеличить полезную площадь дисплея. Основной блок камеры вместит два объектива с 16-мегапиксельной матрицей.

Realme X основан на чипсете Snapdragon 730 с производительной графикой и 8-ядерным процессором. В зависимости от исполнения, смартфон может получить до 8 Гб оперативной памяти. Аналитики предположили, что стоимость бюджетной новинки не превысит $300.

Поделиться новостью:
Автор - Сергей Ковалев
Главное за неделю

Таймер смерти запущен: В октябре 2019 из-за гигантского астероида человечество постигнет участь динозавров

К Земле мчится астероид 340 метров в поперечнике. Он отправит Землю на 66 млн лет назад,...

Отпуск для россиянок может обернуться увольнением

Западная фармацевтическая компания провела опрос и выяснила, что женщины в России готовы...

Сон под пристальным вниманием: Учёные придумали радар, контролирующий здоровье пациента на дому

Специальное приспособление крепится над кроватью больного и отслеживает движение его...

В эпоху динозавров морские существа плавали по океану на гигантских плотах

Подводные жители создавали из брёвен конструкции длиной 15 метров и бороздили на них...

Создан антибиотик для борьбы с раковыми клетками

 Ученым потребовалось почти 30 лет для синтезирования вещества, способного эффективно...

Не мыть перед готовкой: Микробы сырой курицы мгновенно распространяются по кухне из-за воды

 Птица может быть заражена сальмонеллой или кампилобактериозом. Бактерии передаются от...

Медики назвали ТОП продуктов, которые можно есть перед сном

 Многие люди не могут отказать себе в удовольствии перекуса перед сном. Но все знают, что...

Психологи рассказали о пользе безделья

 Психологи считают, что целенаправленное безделье может благотворно повлиять на состояние...

Московский школьник разработал новый гарпун для космических кораблей

 Ученик пятого класса школы «Глория» Даниел Бабаев поделился своими разработками в сфере...

Гипертоники забудут о своей болезни: Эксперты рассказали о пользе куриных лап

Кто бы мог подумать, но куриные лапы – это один из самых богатых источников кальция.

В NASA опубликовали запись «землетрясения» на Марсе

 Американскими учеными впервые была обнаружена сейсмическая активность на Марсе. По...

Ученые рассказали, как будет выглядеть земля, когда растают все льды

 Американские ученые поделились информацией о новом виде мировой карты континентов после...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ