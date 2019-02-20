Новинка от дочернего бренда OPPO попала в видео-обзор на YouTube.

Эксперты обратили внимание на сегодняшнее видео канала Ben's Gadget Reviews. Рядом с обозреваемым ноутбуком оказался незнакомый смартфон, на котором рассмотрели название бренда Realme.

Судя по всему, смартфон Realme X попал на видео не случайно, а значит – в скором времени состоится его презентация. Журналисты раскрыли внешность Realme X ранее, обнаружив его в базе китайского центра сертификации.

По мнению экспертов, смартфон получит 6,5-дюймовый дисплей с разрешением 2160 х 1080 пикселей. Как и в новом флагмане OPPO, его бюджетный аналог получит выдвижную фронтальную камеру, что позволит увеличить полезную площадь дисплея. Основной блок камеры вместит два объектива с 16-мегапиксельной матрицей.

Realme X основан на чипсете Snapdragon 730 с производительной графикой и 8-ядерным процессором. В зависимости от исполнения, смартфон может получить до 8 Гб оперативной памяти. Аналитики предположили, что стоимость бюджетной новинки не превысит $300.