Лидеры 5G: Oppo сравнили с Huawei и Xiaomi

Что поможет Oppo Reno 5G соперничать с Huawei Mate 20 и Xiaomi Mi Mix 3 5G? Сравнение характеристик флагманов от китайских производителей помогло это определить.

В начале мая на рынок Европы вышло три модели с поддержкой сетей пятого поколения. Oppo Reno 5G успел завоевать титул пионера европейского рынка, но уже на следующий день в Швейцарии появились Huawei Mate 20X 5G и Xiaomi Mi Mix 3 5G. Эксперты портала Gizmochina разобрались в преимуществах трех новинок.

У трех моделей экран занимает максимальную площадь передней панели. Инженеры Oppo и Xiaomi добились этого, спрятав селфи-камеру в корпус, а в Reno 5G слайдер камеры получил электропривод. Дизайнеры Xiaomi компенсировали это керамикой, которую использовали в оформлении корпуса. В этом перечне Huawei выглядит скучно – классический дизайн и черное пятно камеры на экране.

Впрочем, в Huawei Mate 20X можно и не экономить площадь дисплея – его диагональ составляет 7,2 дюйма. OLED-матрица обеспечивает естественную цветопередачу и насыщенный черный цвет, но быстро пачкается. Экраны конкурентов выполнены по технологии Super AMOLED: диагональ Reno 5G – 6,6 дюйма, а Mi Mix 3 5G получил 6,4-дюймовый дисплей.

Флагманские модели получили впечатляющую начинку, но лидер, все-таки, один. Oppo Reno 5G и Xiaomi Mi Mix 3 5G основаны на чипсете Qualcomm Snapdragon 855, но у смартфона Oppo 8 Гб оперативной памяти – против 6 Гб у Mi Mix. А 256 Гб встроенной памяти можно расширить благодаря слоту для SD-карт. Huawei оснастили свое детище процессором Kirin 980, который на 20 мГц слабее конкурентов. Это обстоятельство с лихвой компенсирует 5G-модем Balong 5000, который на тестах достиг скорости в 6,5 Гбит\с.

Камеры трех аппаратов сравнимы: Oppo и Huawei получили тройные камеры с 5-кратным оптическим зумом и широкоугольными объективами. Mate 20X 5G позволяет делать качественные фотографии ночью благодаря интеллектуальному ночному режиму. Преимуществом смартфона Xiaomi является двойная фронтальная камера – она получила регулировку глубины резкости и вспышку.

Huawei Mate 20X 5G получил самую емкую батарею – 5000 мАч. Это обусловлено большим дисплеем. Кроме того, эта модель поддерживает 22-ваттную быструю зарядку. Смартфоны от Oppo и Huawei доступны по цене в $980, а Xiaomi Mi Mix 3 5G позволит сэкономить $150.

Резюмируя, лидером можно признать Huawei Mate 20X – у него самый лучший дисплей, хорошая камера, и емкая батарея. Единственный минус – это его размеры: 7-дюймовый аппарат в кармане уже не поносить.