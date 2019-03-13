Первый взгляд на новинку от Motorola: Moto Z4 показали на качественном рендере

Сегодня, 15:04 \\ Техно

Известный инсайдер показал внешний вид смартфона, анонс которого состоится в скором времени.

На Twitter аккаунте Эвана Бласса, автора многочисленных утечек, которые часто подтверждались, появился первый взгляд на новинку от Motorola. На качественном рендере изображен Moto Z4. Ранее в сети появились характеристики смартфона, но на новых кадрах видны особенности аппарата.

Главной «фишкой» устройства станет его модульность. Специальный разъем на задней крышке позволит присоединить большое количество доступных модулей Moto Mods, например, портативную колонку, проектор, разные виды камер и powerbank. Эксперты предполагают, что аппарат с Moto Mods будет иметь доступ к 5G сетям в США.

Аппарат имеет один модуль основной камеры с 48 Мп сенсором. Фронтальная камера на 25 Мп тоже одна и расположена в каплевидном вырезе 6,4 дюймового Full HD+ OLED-дисплея. Исходя из того, что сканера отпечатков пальцев нигде не видно, можно предположить, что он вмонтирован в экран смартфона.

Согласно опубликованным ранее данным, у устройтсва на борту будет 8-ми ядерный процессор Snapdragon 675, с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. Питаться все это будет от аккумулятора ёмкостью 3600 мАч с функцией быстрой зарядки.

Устройство заявляется как средне-бюджетное и не будет конкурировать с флагманскими аппаратами

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Автор - Олег Некрасов
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