Корона ценой в триллион: Apple опять признали самой дорогой компанией

Производитель iPhone возвращает потерянное лидерство, обойдя заядлых соперников в лице Amazon и Microsoft.

Исходя из данных с рынка ценных бумаг, у компании Apple снова есть триллион долларов. «Яблочного» гиганта опять признали самой дорогой компанией за счёт роста стоимости акций. Увеличение их цены на бирже составляет порядка пяти процентов. Следом за стоимостью акций Apple возрос и доход компании. У «яблочной» организации отныне опять есть корона лидера рыночной капитализации ценой триллион долларов. В 2018 году Apple стала первой в мире организацией, получавшей столь большие деньги за свою деятельность. Потом американский IT-гигант уступил лидерство, пропустив вперед Amazon и Microsoft, но время всё расставляет по своим местам. Сейчас Apple снова на высоте, хотя эксперты рекомендуют не делать далеко идущих выводов.

«Яблочного» гиганта подводят пользователи Китая, которые не спешат покупать iPhone. За счёт этого Apple несёт большие убытки, ведь рынок Поднебесной огромный из-за большого населения. В Китае есть свои фирмы по выпуску мобильных устройств, поэтому жители КНР предпочитают приобретать продукцию собственных производителей ради поддержки национальной экономики.

Аналитики полагают, что скачок стоимости акций Apple – это временный процесс и скоро компания потеряет лидирующие позиции. К такому выводу специалисты пришли после проведения маркетинговых исследований. Изучение рынка выявило спад спроса на iPhone практически во всём мире. При таком раскладе Apple будет трудно удержать корону.