Корона ценой в триллион: Apple опять признали самой дорогой компанией

Сегодня, 22:08 \\ Техно

Производитель iPhone возвращает потерянное лидерство, обойдя заядлых соперников в лице Amazon и Microsoft.

Исходя из данных с рынка ценных бумаг, у компании Apple снова есть триллион долларов. «Яблочного» гиганта опять признали самой дорогой компанией за счёт роста стоимости акций. Увеличение их цены на бирже составляет порядка пяти процентов. Следом за стоимостью акций Apple возрос и доход компании. У «яблочной» организации отныне опять есть корона лидера рыночной капитализации ценой триллион долларов. В 2018 году Apple стала первой в мире организацией, получавшей столь большие деньги за свою деятельность. Потом американский IT-гигант уступил лидерство, пропустив вперед Amazon и Microsoft, но время всё расставляет по своим местам. Сейчас Apple снова на высоте, хотя эксперты рекомендуют не делать далеко идущих выводов.

«Яблочного» гиганта подводят пользователи Китая, которые не спешат покупать iPhone. За счёт этого Apple несёт большие убытки, ведь рынок Поднебесной огромный из-за большого населения. В Китае есть свои фирмы по выпуску мобильных устройств, поэтому жители КНР предпочитают приобретать продукцию собственных производителей ради поддержки национальной экономики.

Аналитики полагают, что скачок стоимости акций Apple – это временный процесс и скоро компания потеряет лидирующие позиции. К такому выводу специалисты пришли после проведения маркетинговых исследований. Изучение рынка выявило спад спроса на iPhone практически во всём мире. При таком раскладе Apple будет трудно удержать корону.

Поделиться новостью:
Автор - Николай Самойлов
Главное за неделю

Таймер смерти запущен: В октябре 2019 из-за гигантского астероида человечество постигнет участь динозавров

К Земле мчится астероид 340 метров в поперечнике. Он отправит Землю на 66 млн лет назад,...

Эксперты признались, почему полезно пить сок чёрной редьки

Её применяют для борьбы с простудными заболеваниями и при лечении угревой сыпи.

Олигархи эвакуируются с Земли? Анонсирован первый частный космодром в России

 Роскосмос проведет аудит проект первого частного космодрома в Нижегородской области....

ДНК Средневековья: Ученые изучили останки крестоносцев

 На Святой Земле сражались не только европейцы, но и их дети от смешанных браков.

Медики назвали ТОП продуктов, которые можно есть перед сном

 Многие люди не могут отказать себе в удовольствии перекуса перед сном. Но все знают, что...

Названы плюсы и минусы Xiaomi Mi9 спустя месяц использования

Популярный блогер решил протестировать флагман от Xiaomi и пришёл к неоднозначным выводам...

Московский школьник разработал новый гарпун для космических кораблей

 Ученик пятого класса школы «Глория» Даниел Бабаев поделился своими разработками в сфере...

Гипертоники забудут о своей болезни: Эксперты рассказали о пользе куриных лап

Кто бы мог подумать, но куриные лапы – это один из самых богатых источников кальция.

В NASA опубликовали запись «землетрясения» на Марсе

 Американскими учеными впервые была обнаружена сейсмическая активность на Марсе. По...

ДНК Средневековья: Ученые изучили останки крестоносцев

 На Святой Земле сражались не только европейцы, но и их дети от смешанных браков.

«Полетит» даже калькулятор! Microsoft выпустит «убийцу» Windows 10

Теперь пользователи смогут забыть про медленный компьютер и долгое выполнение даже самых...

Ученые рассказали, как будет выглядеть земля, когда растают все льды

 Американские ученые поделились информацией о новом виде мировой карты континентов после...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ