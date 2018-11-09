Instagram позволит отмечать предметы одежды: представлено обновление социальной сети

Сегодня, 15:39 \\ Техно

На конференции F8 владельцы Instagram представили новый функционал, обновленный дизайн, и общий чат с пользователями Facebook.

Руководство компании Facebook, которой принадлежит крупнейшая социальная сеть для обмена фотографиями, презентовала глобальное обновление Instagram. Среди прочего, пользователи смогут отмечать предметы одежды на фотографиях. Правда, эта функция будет ограничена кругом производителей, заключивших соглашение с Facebook. Если раньше ссылка на показанную вещь была доступна в описании, то теперь продукт можно найти по фотографии.

Кроме этого, пользователи смогут делиться своими творческими наработками – эффектами и стикерами. Как отмечается, раньше отдельные эффекты можно было опубликовать лишь вместе с фото или видео. Стандартный набор стикеров пополнили специальный элемент, который позволит собирать пожертвования на благотворительность. Изначально эта функция будет доступна лишь пользователям из США.

Изменился и вид новостной ленты. Теперь пользователь не будет видеть количество комментариев и лайков под публикацией. По мнению руководства Instagram, такая политика позволит пользователям объективно оценивать контент.

Тот факт, что Instagam позволит отмечать предметы одежды, показывает ориентированность компании на электронную коммерцию – уверены аналитики. Напомним, 30 апреля было представлено обновление социальной сети, которое в скором времени будет доступно пользователям. Instagram может получить общий чат с Facebook, что подтверждает тенденцию смещения сервиса в сторону «классических» социальных сетей.

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Автор - Сергей Ковалев
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