В первом квартале продажи смартфонов корейской марки упали на 30%. Положение планируют спасти выпуском новых моделей.

Некогда компания LG была в авангарде мобильных технологий. Компания создала первый смартфон с двухъядерным процессором, а модель Optimus Black обладала самым ярким экраном среди конкурентов. Сегодня смартфоны компании уже не вызывают удивления – и это влияет на продажи.

Как сообщают аналитики, в первом квартале текущего года мобильное подразделение LG принесло лишь $1,34 млрд, что на 30% ниже прошлогодних показателей. Это делает LG Mobile убыточным подразделением, которое существует за счет успешных продаж других продуктов компании.

Стоит отметить, что в конце прошлого года LG Mobile возглавил Брайан Квон, который разработал новую стратегию подразделения. Вероятно, она еще не заработала, о чем говорят потери прибыли в $181 миллион. Руководство компании возлагало надежды на обновление модельного ряда, но новинки не помогли – LG Mobile терпит убытки даже после выпуска флагманского смартфона G7 Thinq.

Компания надеется на реванш с началом продаж G8 Thinq, но эксперты встретили новинку сдержанными отзывами. Аналитики считают, что новинка от LG не имеет решительных преимуществ перед более доступными устройствами.