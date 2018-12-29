Новинки не помогли: LG Mobile терпит убытки

Сегодня, 18:05 \\ Техно

В первом квартале продажи смартфонов корейской марки упали на 30%. Положение планируют спасти выпуском новых моделей.

Некогда компания LG была в авангарде мобильных технологий. Компания создала первый смартфон с двухъядерным процессором, а модель Optimus Black обладала самым ярким экраном среди конкурентов. Сегодня смартфоны компании уже не вызывают удивления – и это влияет на продажи.

Как сообщают аналитики, в первом квартале текущего года мобильное подразделение LG принесло лишь $1,34 млрд, что на 30% ниже прошлогодних показателей. Это делает LG Mobile убыточным подразделением, которое существует за счет успешных продаж других продуктов компании.

Стоит отметить, что в конце прошлого года LG Mobile возглавил Брайан Квон, который разработал новую стратегию подразделения. Вероятно, она еще не заработала, о чем говорят потери прибыли в $181 миллион. Руководство компании возлагало надежды на обновление модельного ряда, но новинки не помогли – LG Mobile терпит убытки даже после выпуска флагманского смартфона G7 Thinq.

Компания надеется на реванш с началом продаж G8 Thinq, но эксперты встретили новинку сдержанными отзывами. Аналитики считают, что новинка от LG не имеет решительных преимуществ перед более доступными устройствами.

Поделиться новостью:
Автор - Сергей Ковалев
Главное за неделю

Таймер смерти запущен: В октябре 2019 из-за гигантского астероида человечество постигнет участь динозавров

К Земле мчится астероид 340 метров в поперечнике. Он отправит Землю на 66 млн лет назад,...

Эксперты признались, почему полезно пить сок чёрной редьки

Её применяют для борьбы с простудными заболеваниями и при лечении угревой сыпи.

Олигархи эвакуируются с Земли? Анонсирован первый частный космодром в России

 Роскосмос проведет аудит проект первого частного космодрома в Нижегородской области....

ДНК Средневековья: Ученые изучили останки крестоносцев

 На Святой Земле сражались не только европейцы, но и их дети от смешанных браков.

Медики назвали ТОП продуктов, которые можно есть перед сном

 Многие люди не могут отказать себе в удовольствии перекуса перед сном. Но все знают, что...

Названы плюсы и минусы Xiaomi Mi9 спустя месяц использования

Популярный блогер решил протестировать флагман от Xiaomi и пришёл к неоднозначным выводам...

Московский школьник разработал новый гарпун для космических кораблей

 Ученик пятого класса школы «Глория» Даниел Бабаев поделился своими разработками в сфере...

Гипертоники забудут о своей болезни: Эксперты рассказали о пользе куриных лап

Кто бы мог подумать, но куриные лапы – это один из самых богатых источников кальция.

В NASA опубликовали запись «землетрясения» на Марсе

 Американскими учеными впервые была обнаружена сейсмическая активность на Марсе. По...

ДНК Средневековья: Ученые изучили останки крестоносцев

 На Святой Земле сражались не только европейцы, но и их дети от смешанных браков.

«Полетит» даже калькулятор! Microsoft выпустит «убийцу» Windows 10

Теперь пользователи смогут забыть про медленный компьютер и долгое выполнение даже самых...

Ученые рассказали, как будет выглядеть земля, когда растают все льды

 Американские ученые поделились информацией о новом виде мировой карты континентов после...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ