«Адовая истерика»: Huawei захватит рынок 5G Smart TV в этом году

Компания не оставила шансов конкурентам. Если опробовать 5G можно еще и на смартфонах Oppo и Xiaomi, то сверхбыстрые телевизоры выпустит только Huawei.

Первая неделя мая выдалась особенно урожайной. Сразу три лидера объявили о старте продаж флагманских смартфонов, с поддержкой сотовой сети пятого поколения. Справедливости ради, стоит заметить, что первым на рынок вышел Samsung Galaxy S10 5G, тем не менее, именно сейчас можно говорить о том, что эпоха нового поколения уже началась.

На выбор пользователя представлены сразу три новинки: новая версия Oppo Reno с поддержкой 5G, Xiaomi Mi Mix 3 5G и Huawei Mate 20 X 5G. Вопрос о поиске соответствующих сетей пока остается открытой, но устройства, готовые к сверхбыстрому интернету, уже есть. Порадует покупателей и цена устройства. Любой из перечисленных флагманов стоит в пределах 1000 долл.

Не успело отгреметь это эпохальное событие, как Huawei официально сообщил о поступлении в продажу 5G Smart TV. Произойдет это еще до конца этого года. Кроме модуля 5G умный телевизор оснастят высококачественным дисплеем с разрешением 8K, а суперскоростной трафик поддержит воспроизведение видео запредельной четкости и аналоговые VR или AR.

По словам гендиректора потребительского бизнеса компании Юй Чэндун, Huawei не будет выпускать традиционные устройства, а полностью сосредоточится приборах с ИИ. Очевидно, что такие намерения неизбежно приведут к тому, что Huawei в этом году захватит рынок 5G Smart TV, а остальным предоставит возможность доказывать свою состоятельность в бою за потребителя. Пока же «адовая истерика» будет продолжаться только на рынке смартфонов, прогнозируют эксперты.