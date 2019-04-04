Apple или Samsung, кто кого? iPhone получат новые микро-светодиодные экраны

Микро-LED экраны считаются более качественными и имеют длительный срок службы. Видно, что Apple старается всячески улучшить свои телефоны, чтоб выиграть в битве за первенство против Samsung.

30 апреля появилась информация, что гигант по сборке iPhone компания Foxconn увеличивает производство светодиодных экранов для продажи и установки их для будущих iPhone.

Микро-LED экраны сегодня считается более качественными и более долговечными, по сравнению с OLED. В последних моделях iPhone X, iPhone XS, а также в Apple Watch используются именно вторые.

Микро-светодиодные экраны не нуждаются в подсветке, поскольку сами пиксели излучают собственный свет. Это означает, что пользователь получит более насыщенные цвета и контрастность.

Специалисты считают, что основной проблемой OLED-экранов, является их постепенное снижения яркости с течением времени. В Микро-LED такой проблемы быть не должно. Поэтому они и стоят дороже.

Видно, что Apple старается всячески улучшить свои телефоны. Возможно, это связано с битвой за первенство на рынке с Samsung. Классическое противостояние: Apple или Samsung, кто кого? Однако, это лишь догадки пользователей, которые выразили своё мнение после заявления Foxconn.

Специалисты считают, что iPhone получат новые экраны не ранее 2021 года.