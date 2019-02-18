Лучше оставаться на 7-ке: Очередное обновление Windows 10 сделает ОС ещё хуже и требовательнее

Пользователям понадобится в два раза больше места на жёстком диске для установки операционной системы. Продукт Microsoft станет ещё более нагруженным за счёт абсолютно ненужных дополнений, считают эксперты.

В своё время Бил Гейтс произвёл настоящую революцию, придумав Windows для настольных компьютеров, которая полюбилась несметному числу пользователей. Слухи о том, какую операционную систему из всех созданных Microsoft следует признать лучшей, идут и по сей день, но настоящим народным любимцем всё же принято считать 7 версию ОС. Однако, в данный момент всё больше пользователей переходит на Windows 10, так как поддержка Windows 7 закончится уже в январе 2020 года. Все же далеко не всегда программные исправления делают ОС лучше, так как выяснилось, что очередное обновление 10-ки сделает её ещё хуже и требовательнее. Ранее масса юзеров выражала свою неприязнь из-за того, что Windows 10 осуществляет массу функций без ведома владельца устройства, вследствие чего для комфортного пользования системой приходится использовать множество сторонних программ и ограничивать ОС в её «вольностях». В свежем обновлении, которое появится уже 10 мая, Windows неожиданно получит собственную «песочницу». Данная функция позволит запускать отдельные «подозрительные» приложения на закрытом участке жёсткого диска без опасности распространения вирусов из программ.

Подобные возможности предоставляет практически любой антивирус и совсем непонятно, зачем Microsoft начала отбирать хлеб у компаний, специализирующихся на компьютерной безопасности, ведь свой файрвол корпорация всё равно не сумеет довести до уровня продвинутых антивирусных систем. «Песочница», улучшенный виртуальный ассистент Cortana, модифицированная кнопка «Пуск» и некоторые другие функции в новом обновлении Windows 10 обяжут пользователей увеличить требуемое для установки место на диске с 16 до 32 Гб, что непременно введёт в ступор множество пользователей по всему миру. У многих юзеров место на жёстком диске строго ограничено, и выделение дополнительных 16 Гб свободного места на системном диске будет попросту невозможным. Именно поэтому, как считают многие эксперты, что немало юзеров предпочтут лучше оставаться на 7-ке, чем мириться со всеми ограничениями и требованиями Windows 10.