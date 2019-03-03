Борьба с повальным бесплодием: Garmin в своих часах разработала функцию заботы о женском здоровье

Вчера, 18:12 \\ Техно

Уже 230 тысяч женщин не могут иметь детей. Новые технологии должны помочь «видеть» заболевания на ранних стадиях. Теперь умные часы могут отслеживать не только пульс, но и менструальный цикл.

Компания Garmin намерена усовершенствовать свою технику и в своих часах разработала новые возможностии. Среди прочих можно увидеть функцию заботы о женском здоровье: будет возможность отслеживания менструального цикла, что позволит регистрировать симптомы и отклонения от нормы. Все нарушения будут высвечиваться в мобильном приложении смартфона Garmin Connect, извещая о том, что необходимо обратиться к врачу.

Нужна борьба с повальным бесплодием, поскольку статистика не утешительна: женщины зачастую очень халатно относятся к своему здоровью. На данный момент известно, что 230 тысяч женщин не могут иметь детей, хотя всего 10 лет назад эта цифра была равна 50 тысячам. Проблема заключается в том, что очень сложно отследить начало заболевания, а после может быть просто поздно, когда разовьётся более тяжёлая степень.

Раньше компания была ориентирована только на работу с GPS, но со временем тенденции поменялись: Garmin вошёл в пятёрку основных «игроков», которые занимаются производством часов для отслеживания спортивного прогресса и состояния здоровья. В их число также могут войти пульс, температура тела, давление, шумы в сердце и многое другое.

Данная технология может быть очень популярна. Стоит вспомнить хотя бы кардиограмму для Apple Watch, которая оказалась очень популярной. Корпорация позволяет следить за здоровьем пользователей, и в случае ухудшения показателей вызвать скорую. Ведь зачастую симптомы могут быть скрытыми и не показывать себя до определённого времени. Здесь неразумно полагаться только на личные ощущения.

Насколько хорошо будет работать новая функция, пока неизвестно, но сама идея уже впечатляет. У пользователей будет возможность проверит эффективность, она станет доступна уже со следующей недели через Garmin Connect. Несколько устройств смогут получить виджет для этой функции, в том числе Forerunner 645 Music, vívoactive 3 и Fenix 5 Plus Series.

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Автор - Дмитрий Мелешенский
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