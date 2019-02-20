Телефоны с ёмкой батареей не нужны - Люди отказались собрать $1 млн на самый «живучий» смартфон

Стартап по производству смартфона Energizer с батареей на 18000 мАч провалился – производитель собрал лишь 10% от необходимой суммы.

Современные смартфоны за последние годы совершили огромный скачок в технологиях: их камеры снимают лучше, чем цифровые фотоаппараты, а вычислительная мощность сравнима с ноутбуками. Тем не менее, все это лишь усугубило извечную проблему мобильных устройств – автономность. Попытка сделать устройство тоньше приводит к ограничению емкости аккумулятора, и ежедневная зарядка стала обыденным ритуалом.

Перевернуть это положение дел смог бы смартфон с емкой батареей, который стал сенсацией выставки MWC-2019. Energizer Power Max P18k Pop обладал батареей в 18 тысяч мАч, что обеспечило бы до пяти дней активной эксплуатации без зарядки. Единственным минусом разработки от Avenir Telecom была толщина, составляющая 2,5 сантиметра. По этой причине выпуск новинки вызывал опасения.

Производитель планировал начать серийное производство уже этим летом: для этого требовался $1 миллион, который надеялись собрать на краудфандинговой платформе Indiegogo. Заодно, это продемонстрировало бы заинтересованность потенциальных клиентов. Но, вероятно, покупателям это не нужно.

Сегодня сбор средств официально закрыли, отчитавшись о полученных $15 тысячах. Естественно, это ставит крест на производстве необычного смартфона, который планировали продавать по цене в $549. Вместе с тем, этот сбор продемонстрировал настроения современных потребителей: люди готовы зависеть от розетки и приобретать дополнительные аккумуляторы, обладая изящным и тонким устройством. Ввиду этого можно предположить, что в скором времени мы не увидим смартфонов с революционной автономностью – телефоны с емкой батареей не нужны. И тот факт, что люди отказались собрать $1 млн на самый «живучий» смартфон, это доказывает.