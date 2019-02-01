Американские ученые научили роботов Ambots совместной печати на 3D-принтере

Американская компания разработчик роботизорованной техники Ambots рассказала о своих достижения в обучении роботов совместной печати различных объектов на 3D-принтере.

Компания Ambots сконструировала новый вид роботов, которых может стать важным в области 3D-печати. Сама по себе такая технология печати не нова, но способ её применения, разработанный в компании, является инновационным с точки зрения организации процесса.

В данный момент 3D-печатью занимается множество компаний в различных сферах. Это удобный способ быстро сконструировать тот или иной объект, например макеты или даже полноценные здания. Но у такого метода есть недостаток – ограниченная зона строительства вблизи принтера.

В компании Ambots предложили использовать специальных роботов на колесной базе Илона, которая позволяет роботу перемещаться в любом направление без поворота корпуса. Робот оснащен механической рукой, на конце которой расположен сам принтер, плавящий пластик. Устройство не ограничено в пространстве и способно строить объекты любой величины. Это и делает данную разработку уникальной.

В данный момент роботы тренируются совместной постройке простых конструкций по готовым схемам. Основной проблемой, которую успешно пытаются решить в компании является общее взаимодействия нескольких роботов при работе над одним объектом.