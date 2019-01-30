В России готовят выпуск устройства, преобразующего устную речь в текст

В России ведутся разработки устройства, позволяющего преобразовывать устную речь в текст. Это может быть полезным при общении с людьми, у которых имеются проблемы с речью или другие ограничения.

Разработкой занимается компания "Лаборатория "Сенсор-тех" совместно с ЦРТ. Как пишет издание ТАСС, данное устройство призвано наладить диалог между людьми с ограниченными речевыми возможностями и людьми без ограничений. Данное устройство может быть использовано в учреждениях соцзащиты, банках, многофункциональных центрах и салонах сотовой связи.

Устройство представляет из себя диск диаметром 12 сантиметров, который находится на столе около собеседников. К устройству может быть подключен дисплей для вывода текста, в том числе и шифра Брайля. Устройство получило название «Чарли».

Сейчас оборудование проходит тестирование и отладку в Доме слепоглухих в деревне Пучково. Также компания готовится к пробным испытаниям в одном из крупных отделений банка и сотовой связи. Массовое производство планируется начать уже в июне 2019 года.

Как сообщает издание, у производителя уже сейчас имеется множество заказов на приобретение данного устройства. Интерес идет не только от бизнес сферы, но и от различных социальных учреждений. Крупные организации, которые ежедневно взаимодействуют с людьми, заинтересованы в улучшении качества этого общения и ответственно относятся к политике социального характера, сообщает издание.