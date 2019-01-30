В России готовят выпуск устройства, преобразующего устную речь в текст

Сегодня, 07:10 \\ Техно

В России ведутся разработки устройства, позволяющего преобразовывать устную речь в текст. Это может быть полезным при общении с людьми, у которых имеются проблемы с речью или другие ограничения.

 

Разработкой занимается компания "Лаборатория "Сенсор-тех" совместно с ЦРТ. Как пишет издание ТАСС, данное устройство призвано наладить диалог между людьми с ограниченными речевыми возможностями и людьми без ограничений. Данное устройство может быть использовано в учреждениях соцзащиты, банках, многофункциональных центрах и салонах сотовой связи.

Устройство представляет из себя диск диаметром 12 сантиметров, который находится на столе около собеседников. К устройству может быть подключен дисплей для вывода текста, в том числе и шифра Брайля. Устройство получило название «Чарли».

Сейчас оборудование проходит тестирование и отладку в Доме слепоглухих в деревне Пучково. Также компания готовится к пробным испытаниям в одном из крупных отделений банка и сотовой связи. Массовое производство планируется начать уже в июне 2019 года.

Как сообщает издание, у производителя уже сейчас имеется множество заказов на приобретение данного устройства. Интерес идет не только от бизнес сферы, но и от различных социальных учреждений. Крупные организации, которые ежедневно взаимодействуют с людьми, заинтересованы в улучшении качества этого общения и ответственно относятся к политике социального характера, сообщает издание.

Поделиться новостью:
Автор -
Главное за неделю

Первая фаза клинических испытаний на людях вакцины от рака толстой кишки завершалась успешно

Положительные результаты раннего тестирования оказались многообещающими и дарят людям с...

NASA начало готовиться к падению метеорита в 2027 году

 Недавно ученые открыли в космосе еще один огромный метеорит. Космическое тело движется...

ДНК Средневековья: Ученые изучили останки крестоносцев

 На Святой Земле сражались не только европейцы, но и их дети от смешанных браков.

Пищевой стресс серых китов «взломает» цепь питания в Мировом океане

Человек пострадает наравне с животными и растениями, потеряв возможность есть...

Эксперты признались, почему полезно пить сок чёрной редьки

Её применяют для борьбы с простудными заболеваниями и при лечении угревой сыпи.

Названы плюсы и минусы Xiaomi Mi9 спустя месяц использования

Популярный блогер решил протестировать флагман от Xiaomi и пришёл к неоднозначным выводам...

«Полетит» даже калькулятор! Microsoft выпустит «убийцу» Windows 10

Теперь пользователи смогут забыть про медленный компьютер и долгое выполнение даже самых...

Первые в мире галактические похороны: Прах кота собираются отправить в космос

Кот боролся с диабетом три года, но умер, и его хозяин решил заказать необычные похороны...

Учёные: Жизнь в Солнечной системе могла возникнуть ещё до рождения Земли

Биологические виды на небесных телах появились раньше, чем предполагалось прежде.

В NASA опубликовали запись «землетрясения» на Марсе

 Американскими учеными впервые была обнаружена сейсмическая активность на Марсе. По...

5-камерную новинку от Nokia сравнили с Huawei P30 Pro

Флагман от Huawei уделал Nokia 9 PureView не только по работе камеры, но в плане звука,...

Московский школьник разработал новый гарпун для космических кораблей

 Ученик пятого класса школы «Глория» Даниел Бабаев поделился своими разработками в сфере...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ