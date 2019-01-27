Мода на камеры с моментальной печатью вновь набирает обороты

Компания FUJIFILM заявила о выпуске очередного представителя в классе фотоаппаратов с моментальной печатью фотографий. Новым представителем станет фотоаппарат InstaxSQ6.

Возвращение моды на квадратные снимки, распечатанные моментально после съемки, становится все более очевидным. Компания FUJIFILM, выпустив свой фотоаппарат, подтверждает и развивает это направление вновь. Новая модель поддерживает несколько режимов и цветовых фильтров, а снимки вновь приобретут квадратную форму.

В камере воплощен режим селфи, присутствует таймер до снимка, три цветовых фильтра: зеленый, розовый и оранжевый. Режим экспозиции поможет совместить два снимка в один. Цвета исполнения корпусов будут белыми, розовыми и серыми. Специальная квадратная пленка с черными рамками также будет поставляться вместе с камерой.

Стоит отметить, что патент на технологию мгновенной печати был сделан еще в 1923 году. В массовую культуру такие фотографии вошли в 1970-х годах прошлого века, а в 2008 году о своем банкротстве заявил один из самых массовых производителей фотоаппаратов с моментальной печалью – Palaroid.