Самый большой дирижабль Airlander 10 сделают электрическим

Реализация концепции полностью электрического дирижабля может стать на шаг ближе благодаря британскому проекту. Обновление ожидает самый масштабный дирижабль в мире - Airlander 10.

Согласно изданию «TheEngineer», британская компания разработчик летательных аппаратов Hybrid Air Vehicles (они разработали Airlander 10) в сотрудничестве с Collins Aerospace и Nottingham University, получили грант на сумму 1.1 миллион фунтов стерлингов. Деньги планируется потратить на создание электрической версии дирижабля и его переоборудование.

Отмечается, что воздушное судно будет иметь до 40% объема гелия на борту. Это необходимо для поддержания вертикальной отталкивающей силы. Электрическими планируется сделать двигательные системы. В рамках трехлетнего проекта разработчики проведут всесторонние испытания новой двигательной системы. Стоит отметить, что для такого типа летательных аппаратов электрические двигатели будут потреблять значительно меньше энергии, чем на традиционных самолетах.

«Наш летательный аппарат уже сейчас имеет низкий уровень по показателям выбросов, но мы стремимся к более амбициозным целям и хотим, чтобы наши продукты имели нулевой уровень выбросов углерода», - сказал Аллман, исполнительный директор компании HAV.