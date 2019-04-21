Появились рендеры нового iPhone XL Max с тройной камерой

Вчера, 22:24 \\ Техно

Устройство со спорным дизайном должно быть представлено уже осенью 2019 года.

На YouTube канале EverythingApplePro вышел ролик, на котором представлены 3D модели рендеров нового iPhone XL и XL Max с тройной основной камерой. Видеоролик позволяет оценить внешний вид нового устройства от Apple, который вызывает ряд вопросов.

Пользователи сети и техно-журналисты долгое время упрекают купертиновскую компанию за наличие «чёлочки» в верхней части дисплея. Тогда как остальные производители ухитряются придумывать массу методов избежать этот технологический вырез, то компания Apple вот уже который год подряд не меняет эту особенность своего дизайна. И конечно можно заявить, что это брендовая «фишка» устройства, но стоит посмотреть правде в глаза – китайские смартфоны начинают смотреться гораздо привлекательнее бывших вне гласных «королей дизайна».

Конкуренты в лице Samsung используют выдвижную верхнюю часть смартфона с реверсивной поворотной камерой, которая одновременно является фронтальной и основной. Что мешает установить нечто подобное на новый iPhone остается загадкой. 

Тогда как Google Pixel с одним модулем камеры занимает лидирующие позиции по качеству съемки на данный момент, на новый iPhone планируют установить тройной модуль. По мнению аналитиков гиганту из Кремниевой долины необходимо двигаться в направлении улучшения алгоритмов работы камеры, которыми славятся устройства от Google, а не банальном увеличении количества модулей.

Аналитики предполагают, что цена нового устройства от Apple будет дешевле предыдущих флагманов, так как компания делает ставку на свои мультимедийные сервисы и сможет отыграться в финансовом плане за счёт подписок. На данный момент пользователи не видят смысла в покупке iPhone XS Max, а рост продаж бюджетного XR делает его самой востребованной моделью линейки.

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Автор - Олег Некрасов
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