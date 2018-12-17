Стальная Мэри Поппинс: Новый датчик сделает из робота заботливую няню

Инженеры разработали приспособление, с помощью которого робот сможет отслеживать активность нескольких детей одновременно. Видеонаблюдение для этого не понадобится.

Внедрение роботов в повседневную жизнь уже давно перестаёт быть фантастикой. Дроиды обучены выполнять множество функций домашней хозяйки. Сейчас активно разрабатываются автономные няни, способные «посидеть» с ребёнком. Таких роботов снабжают видеонаблюдением. Когда камера фиксирует, что ребёнок покинул обозначенную зону, металлический помощник подаёт сигнал тревоги, или выполняет ещё какую-нибудь функцию. Но что делать, если детей несколько? Британские учёные взялись за решение этой задачи.

Специалисты из Хартфордшира предложили использовать специальную систему, направленную на взаимодействие робота и человека. Суть довольно проста. В робота будет монтироваться устройство Bluetooth с низкой энергозатратой, известное как BLE. Оно будет считывать сигналы со специальных маячков, которые можно будет закрепить на элементе детской одежды. Таким образом, один робот сможет контролировать сразу несколько датчиков. Это может быть особо важным, когда речь идёт о детях с аутизмом. Они любят одиночество, поэтому могут находиться в разных комнатах. А «стальная Мэри Поппинс» будет следить за их перемещением. Новый датчик от британских инженеров сделает заботливую няню из металлического робота. Такие приспособления могут пригодиться и в прочих сферах, где взаимодействие дроида и человека имеет первоочерёдное значение.