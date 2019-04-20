Праздник абсурда. Жест «ОК» в Mortal Kombat 11 из-за нацистов заменили на оттопыренный средний палец

Вместо привычного «ОК» персонаж Джонни Кейдж в Mortal Kombat 11 демонстрирует игрокам неприличный и оскорбительный жест с оттопыренным средним пальцем. Разработчики считают его более приемлимым.

Долгожданная новая часть знаменитого файтинга Mortal Kombat 11 от американского разработчика NetherRealm Studios подготовила для игроков не только приятные сюрпризы в виде множества обновлений, но и одно весьма забавное, хоть и абсурдное изменение для исключения из игры расистского подтекста, якобы скрывавшегося в одном безобидном жесте персонажа Джонни Кейджа.

О том, почему один жест Джонни Кейджа был «изобретательно» заменён на другой, лаконично сообщил пользователям Twitter старший художник студии NetherRealm Дааниш Сайед.

Так, при демонстрации экипировки данный персонаж в более ранних частях файтинга показывал игрокам знак «ОК» - большой и указательный пальцы, образующие при соединении кольцо. Усилиями пользователей одного известного англоязычного веб-форума 4chan этот жест был в шутку интерпретирован как нацистский знак идеи превосходства белых.

Несмотря на то, что на самом деле жест никогда не имел приписанного ему «шутниками с форума» значения, многочисленные издания и компании восприняли розыгрыш с излишней серьёзностью. Впоследствии за дело взялись так называемые Борцы за Социальную Справедливость - «Social justice warrior» («SJW»), противостоящие любой дискриминации тех или иных групп людей, что и превратило просто плохой розыгрыш в настоящий праздник абсурда и помешательство на искоренении нацистского жеста.

В новой версии игры якобы нацистский жест было решено заменить куда более безобидным и приемлемым, по мнению разработчиков, оттопыренным средним пальцем, радостно отправляющим игроков в одном известном, но не самом приличном направлении – «Пошёл ты …».

Следуя логике разработчиков, получать подобные оскорбительные «послания» от персонажей игры будет намного приятнее.