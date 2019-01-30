Новая флешка MircoSD способна работать на скорости до 1Гб в секунду

Новая сверхбыстрая карта памяти способна вместить в себя один терабайт данных.

Компания SD Association представила microSD Express, представителя новое поколения флешек, который обеспечивает скорость до 985 Мб/с (в гигабайте 1024 мегабайта, если кто не знал) и используется в смартфонах и портативных других устройствах. Как и SD Express, данный накопитель использует интерфейсы NVMe 1.3 и PCIe 3.1, используемые в ПК для питания высокоскоростных жёстких дисков. Эта технология включена в новую линейку microSD, поэтому карты будут работать быстрее в устройствах следующего поколения, сохраняя высокую совместимость с современной технологией microSD.

Карты будут не только быстрее, но и менее энергоёмкими. PCIe 3.1 позволяет значительно снизить энергопотребление, поэтому карты будут не только предлагать гораздо более высокие скорости передачи, но и потреблять меньше энергии, чем обычные карты microSD. Это также откроет такие функции, как мастеринг шины, который позволяет картам памяти взаимодействовать с другими компонентами без проверки связи с процессором, что ещё больше ускоряет многозадачность.

Перспектива иметь крошечные, чрезвычайно быстрые карты памяти ёмкостью 1 ТБ имеет колоссальный потенциал и для других гаджетов. Это может расширить, например, потенциал нового поколения небольших фотокамер, которые могут записывать видео в формате RAW. Это также было бы особенно удобно для дронов-беспилотников, позволяя им снимать видео высокого разрешения.

Остаётся лишь подождать, пока компании, занимающиеся производством флешек, создадут карты microSD Express, и производители устройств будут их поддерживать.

Однако, сильно надеяться на скорый их выпуск не стоит. По-прежнему мало смартфонов, которые поддерживают карты microSD старого стандарта UHS II, который был впервые представлен аж в 2011 году.