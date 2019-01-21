В России появится первый космодром для туристов

Сегодня, 08:41 \\ Техно

С частного космодрома будут осуществляться суборбитальные полеты для туристов.

Компания «КосмуКурс» планирует построить в России первый частный космодром, с которого будут осуществляться полеты многоразовых кораблей для туристов. Проект планируют реализовать к 2022 году. На его внедрение потребуется 40 миллионов долларов. По словам разработчиков проекта, туристы смогут осуществлять полеты на высоту до 200 км. Им будет доступно перемещение в условиях невесомости в кабине с персональным иллюминатором. Удовольствие это будет не из дешевых: желающие смогут совершить полет, заплатив 200 тысяч долларов. Предварительно будет проводиться специальный курс подготовки.

Космодром планируют построить на территории Нижегородской области или в Республике Татарстан. По словам экспертов, эту стартовую площадку можно размещать даже в центре России, так как с нее будут осуществляться запуски относительно легких ракет, что не требует создания большой зоны отчуждения. Космодром займет территорию 2,5 на 2 км. На нем построят два стартовых стола.

Предположительно, первые полеты будут совершаться уже в 2025 году. По словам автора проекта, стартовая площадка может стать не только местом для запуска ракет, но и для испытания новых образцов космических разработок.

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