Крупнейшие авиакомпании признались, что могут следить за пассажирами через камеры

Сразу три авиакомпании не стали отрицать, что в некоторых самолетах экраны на спинках пассажирских сидений оснащены видеокамерами. Такие камеры размещает производитель мониторов, но по назначению они не используются.

Не так давно в Сети появилась информация о том, что авиакомпании могут следить за пассажирами через камеры, расположенные в мониторах на спинках сидений. Один из пассажиров самолета компании Singapore Airlines заметил видеокамеру на экране развлекательного центра. Он сфотографировал камеру и опубликовал снимок в Сети, порекомендовав авиакомпаниям заклеивать такие «глазки». Якобы, видеокамеры заставляют пассажиров нервничать.

Крупнейшие авиакомпании, такие как United Airlines, American Airlines и Singapore Airlines, признались, что они действительно могут следить за своими пассажирами. По словам представителей компании, некоторые производители экранов размещают на них камеры. Они предназначаются для общения пассажиров, которые сидят далеко друг от друга. Но по назначению этими камерами никто не пользуется. Авиакомпании уверяют, что они не используют видеокамеры, хотя через них и правда можно наблюдать за пассажирами.