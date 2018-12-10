Американская компания Verizon анонсировала запуск 5G в 30 городах

Новые стандарты связи и интернет-технологий внедряются в жизнь.

Крупнейшая американская компания сотовой связи Verizon поделилась некоторыми подробностями о запуске 5G. Как обещает компания, к концу 2019 года планируется внедрить беспроводную технологию следующего поколения в 30 городах. Оператор не сказал, какие это будут города и насколько сильно будет развернута сеть 5G на территории Штатов. Verizon сказал, что запуск будет включать в себя установку сверхбыстрых радиостанций миллиметрового диапазона.

«Это будет совершенно другой опыт в скорости и пропускной способности, чем вы когда-либо видели раньше», – анонсирует Ханс Вестберг, генеральный директор Verizon. Представители Verizon подтвердили, что компания еще не определила, в каких городах будет запущен сервис.

Сейчас всё ещё ожидаются подробности от Verizon. Компания пообещала запустить 5G в начале этого года, но пока не дает никаких уточнений. Однако некоторые детали должны появиться в ближайшее время: Verizon является эксклюзивным партнером по запуску Samsung Galaxy S10 5G. Предполагается, что телефон поступит в продажу где-то «в первой половине 2019 года», что дает Verizon примерно четыре месяца, чтобы запустить первые радиостанции своей сети 5G.